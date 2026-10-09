Cristina Frigerio è la nuova segretaria del Pd erbese

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Classe 1956, la donna subentra a Camillo Lonardi che ha mantenuto l’incarico di tesoriere del circolo provinciale di Como. Risiede a Erba dal 1984

E’ stata impegnata nell’attività sindacale con la Cgil

Cristina Frigerio, comasca d’origine, ha iniziato a lavorare al Banco Lariano nel 1975 ed è andata in pensione nel 2017. E’ stata impegnata nell’attività sindacale all’interno della banca, assumendo ruoli diversi fino a raggiungere quello di segretaria provinciale della Fisac Cgil. Una volta iscritta al Partito democratico è entrata a far parte del Coordinamento delle donne del Pd provinciale e della Conferenza donne Democratiche regionale. Attualmente opera come volontaria all’interno della Cgil. E ora è anche segretaria del circolo erbese del Pd: la prima donna dalla sua fondazione, nel 2008.

Una persona che vive la città: una scelta in vista delle elezioni

Questo cambio alla guida del circolo erbese è arrivato proprio in vista delle prossime elezioni Amministrative, lasciando spazio a una persona che vivesse di più Erba: