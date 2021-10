in edicola

Ieri, venerdì, si sono presentate le telecamere Mediaset.

Bufera sui lavori legati al nuovo piano viabilistico: in paese arrivano persino gli inviati di Striscia la notizia. Ieri, venerdì 22 ottobre, una troupe della trasmissione Mediaset ha fatto tappa ad Anzano con l’inviata Chiara Squaglia che ha parlato degli errori nella segnaletica di via per Monguzzo.

Critiche alla nuova viabilità di Anzano: arriva Striscia la Notizia

"La segnaletica era stata già indicata: ma gli amministratori ci hanno ripensato, l’hanno cancellata e fatta una nuova con grande sperpero di denaro pubblico: un fare e disfare che paghiamo noi cittadini", le parole dell’inviata in via per Monguzzo. Insomma, i lavori del piano viabilistico approvato dall’Amministrazione fanno discutere.

