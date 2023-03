Croce Rossa: a Como e provincia 2.400 Volontari impegnati in oltre 24mila missioni

Numeri record per i Comitati della Croce Rossa Italiana di Como e della sua provincia nel 2022: ben 2.400 Volontari impiegati in oltre 24mila missioni 118 e quasi 94mila servizi secondari. Il presidente della CRI, Rosario Valastro, elogia l'abnegazione e la competenza dei volontari e sottolinea la loro voglia di essere sempre presenti per chiunque ne abbia bisogno.