Croce Rossa Asso cerca nuovi volontari: presto via al Corso Base

Croce Rossa, ad Asso si cercano nuovi volontari: il 21 settembre la presentazione del Corso Base Una serata per conoscere da vicino le attività del Comitato del Triangolo Lariano e scoprire come diventare volontari. Appuntamento alle 20.45 nella Sala Consiliare di Asso.

Cercasi nuove leve

La Croce Rossa Italiana guarda al futuro e apre le porte a chi desidera dedicare parte del proprio tempo agli altri. Lunedì 21 settembre, alle 20.45, nella Sala Consiliare di Asso, si terrà la serata di presentazione del Corso Base per diventare volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato del Triangolo Lariano. Un appuntamento pensato per chi vuole conoscere più da vicino una realtà profondamente radicata nel territorio e capire in che modo poter offrire il proprio contributo. Il Comitato del Triangolo Lariano svolge numerose attività a favore della popolazione. Tra queste ci sono i servizi di trasporto sanitario e accompagnamento, che permettono di assistere persone che devono raggiungere strutture ospedaliere o centri specializzati, compresi servizi dedicati a persone con disabilità.

Un altro importante settore è quello dell’assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni. I volontari possono essere impegnati, dopo aver seguito la formazione prevista, in servizi sanitari durante appuntamenti sportivi, manifestazioni pubbliche e grandi eventi.

Le attività di Croce Rossa

Ma la Croce Rossa non è soltanto assistenza sanitaria. Grande attenzione viene dedicata anche alle attività sociali e al sostegno delle persone in situazione di difficoltà. Nel corso delle proprie attività il Comitato è impegnato, tra le altre iniziative, nella raccolta e distribuzione di generi alimentari, prodotti per la cura della persona e materiale destinato alle famiglie che ne hanno necessità. Accanto a questi servizi trovano spazio le attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione, oltre agli interventi a sostegno della popolazione nelle situazioni di emergenza. Un insieme di attività molto diverse tra loro, accomunate dalla volontà di essere concretamente vicini alle persone. Per chi decide di entrare nella Croce Rossa, il Corso Base rappresenta il primo passo. Durante la serata di Asso saranno illustrate le modalità di partecipazione, il percorso formativo e le diverse possibilità di volontariato offerte dal Comitato.

Occasione per conoscere e capire

Il percorso permette però di conoscere la realtà della Croce Rossa e, successivamente, di individuare l’ambito nel quale mettere a disposizione le proprie capacità e il proprio tempo. In una realtà territoriale come quella del Triangolo Lariano, poter contare su una rete di volontari preparati e motivati rappresenta una risorsa importante. Ogni nuova persona che sceglie di dedicare tempo agli altri contribuisce infatti a rafforzare i servizi e la presenza della Croce Rossa sul territorio. La serata del 21 settembre vuole quindi essere soprattutto un’occasione per conoscere, fare domande e capire cosa significa entrare a far parte del Comitato. Per chi fosse interessato al mondo del volontariato, potrebbe essere il primo passo verso un’esperienza fatta di formazione, impegno e solidarietà. Un percorso nel quale il tempo donato agli altri può trasformarsi in un aiuto concreto per tutta la comunità. La Croce Rossa del Triangolo Lariano aspetta tutti coloro che vogliono saperne di più: perché diventare volontari significa, prima di tutto, scegliere di esserci quando qualcuno ha bisogno.