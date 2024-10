Croce Rossa: la sede di Lipomo è all'asta per 2 milioni 339mila euro

Croce Rossa Lipomo: è stata ufficialmente messa in vendita la sede dell’associazione in via Oltrecolle 289.

Offerte entro il 28 ottobre

Già lo scorso anno il commissario straordinario Alberto Piacentini aveva reso nota l’intenzione di vendere la sede con il principale obbiettivo di appianare i debiti che attanagliano il comitato. La sede di Lipomo, in via Oltrecolle 289, era stata inaugurata nel dicembre 2016 nella struttura dapprima occupata dagli uffici amministrativi e dal magazzino dell’Industria Cartaria Comense; la delegazione di Lipomo vi si era trasferita alla fine di quell’anno «traslocando» dalla sede di via Don Ramiro Bianchi. La sede di via Oltrecolle è stata messa all’asta per 2 milioni e 339 mila euro: le offerte, che dovranno essere migliorative rispetto alla base d’asta, dovranno essere presentate entro il 28 ottobre. In caso non dovessero arrivare offerte il Comitato centrale della Croce Rossa acquisirà la sede.

Da sottolineare che la Croce Rossa di Lipomo non sparirà: la delegazione cercherà una sede più piccola in cui operare. Lo aveva fatto sapere nei mesi scorsi il vicecommissario della Croce Rossa Italiana, Paolo Beretta, che aveva specificato che la cessione della sede di via Oltrecolle permetterà di appianare buona parte del debito del comitato comasco della Croce Rossa. Le attività della sede di Lipomo troveranno dunque spazio altrove. Allo stesso modo, gli otto minori ospitati nella sede, a partire dal prossimo anno, con la vendita della stessa saranno collocati altrove.