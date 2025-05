Croce rossa, svelata la lista “CambiAMO Cri” candidata per guidare il comitato di Uggiate

In vista delle Elezioni di domenica 25 maggio, si presenta la lista “CambiAMO Cri” pronta per guidare il comitato locale di Croce rossa di Uggiate con Ronago.

“CambiAMO Cri”

Il termine per la presentazione delle liste era fissato per ieri, sabato 10 maggio, alle 18. Stessa giornata in cui è stata celebrata la Giornata mondiale di Croce rossa e Mezzaluna rossa e sono stati consegnati diversi riconoscimenti ai volontari del comitato di Uggiate: due attestati di benemerenza, rispettivamente a Giampiero Pandiani e Giovanni Ambrosoli, e croci di anzianità. Comunque, giorni prima, era stato lo stesso presidente attualmente in carica Fortunato Turcato a dare conferma di un suo ritiro e della presenza di una lista candidata. Ieri sera, ecco dunque svelati i nomi. Il candidato della lista “CambiAMO Cri” è Tiziano Pedraglio. "Sono volontario Cri da dieci anni, dopo aver ricoperto per oltre 40 anni il ruolo di responsabile del personale in aziende di manutenzione e impiantistica - si presenta così - Attualmente sono responsabile dei volontari e dei dipendenti e delegato al Volontariato e all’obiettivo Salute. Sono anche responsabile dei turni e dei gestionali di sede e mi occupo dell’organizzazione di eventi, come 'Luglio in piazza'. Mi candido come presidente per assicurare stabilità e innovazione al nostro comitato e mettere a disposizione di tutti le mie competenze”.

La squadra di “CambiAMO Cri"

Insieme a Pedraglio ecco i candidati consiglieri: Cristina Bernasconi, Moreno Beretta, Loris Cavallaro, Veronica Tecchio, Simone Bonfanti.

Sono diversi gli obiettivi che la squadra “CambiAMO Cri” vuole raggiungere, ecco il programma:

Volontari