Croce Rossa Triangolo Lariano, boom storico di iscrizioni

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Asso, Croce Rossa, boom storico di iscrizioni: 32 aspiranti volontari al corso del Triangolo Lariano: mai così tanti iscritti nella storia del Comitato. Tra i partecipanti ben 15 giovani under 32. Un risultato che premia l’impegno, la crescita e la presenza del Comitato sul territorio.

Numeri record

Un risultato senza precedenti per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Triangolo Lariano, che registra un vero e proprio boom di adesioni al nuovo corso di accesso per aspiranti volontari. I 15 partecipanti con meno di 32 anni è un dato che assume un valore particolare in un periodo in cui molte realtà associative incontrano difficoltà nel coinvolgere nuovi volontari, soprattutto tra i più giovani. Questo risultato rappresenta anche un importante riconoscimento del lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Comitato del Triangolo Lariano, attraverso un costante impegno nelle attività di soccorso, assistenza, formazione e presenza sul territorio. Un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno grazie alla dedizione dei volontari, alla volontà di migliorarsi e alla capacità di essere sempre più vicini ai bisogni della comunità.

“Un grande segnale”

“Trentadue iscritti rappresentano per noi un risultato storico e motivo di grandissimo orgoglio – dichiara il presidente del Comitato, Stefano Granata – È il segnale che il lavoro svolto in questi anni sta dando i suoi frutti. Abbiamo cercato di costruire un Comitato sempre più presente, organizzato, dinamico e vicino alle persone. Vedere così tanti cittadini, e soprattutto tanti giovani, scegliere di entrare nella nostra grande famiglia è la soddisfazione più bella”.

Il presidente sottolinea inoltre l’importanza del ricambio generazionale:

“I 15 giovani under 32 sono forse il dato che ci rende più felici. Il volontariato ha bisogno di nuove energie, entusiasmo e idee. Sapere che tanti ragazzi e ragazze desiderano dedicare il proprio tempo agli altri significa poter guardare al futuro con fiducia. Il nostro compito sarà accompagnarli, formarli e farli sentire parte di un gruppo unito”.

Sette principi fondamentali

Il nuovo percorso formativo consentirà agli aspiranti volontari, dei quali fa parte anche l’ex sindaco Tiziano Aceti, insieme a moglie e figlio, di conoscere i sette principi fondamentali della Croce Rossa, approfondire le attività dell’associazione e acquisire le prime competenze necessarie per iniziare il proprio cammino nel mondo del volontariato. Il record di iscrizioni non rappresenta quindi soltanto un importante traguardo numerico, ma anche un segnale concreto della fiducia che il territorio ripone nell’associazione.

“Questo risultato non appartiene a una singola persona, ma a tutti i nostri volontari e dipendenti – conclude Granata – Sono loro, con il loro impegno quotidiano, la professionalità e la passione che mettono in ogni servizio, a rappresentare il volto della nostra Croce Rossa. Credo che il miglior modo per avvicinare nuove persone al volontariato sia proprio dare il buon esempio. E questi 32 iscritti dimostrano che siamo sulla strada giusta”.

Per la Croce Rossa Triangolo Lariano si apre così un nuovo capitolo, fatto di entusiasmo, nuove energie e voglia di continuare a crescere al servizio della comunità. E a proposito di nuovi capitoli, il sodalizio organizza in sala consiliare il tradizionale torneo di burraco. “Non dateci picche” è il titolo della serata, in programma sabato 24 ottobre dalle 20. Previsti rinfresco al tavolo per tutti e ricchi premi: un’occasione per aiutare l’associazione. Quota di partecipazione 20 euro, per info e prenotazioni è possibile contattare via Whatsapp il numero 331 1402009.