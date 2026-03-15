Asso, Croce Rossa Triangolo Lariano: prosegue il progetto “Crescere informati”. Volontari impegnati nelle scuole per incontrare studenti e studentesse.

Avanza il progetto “Crescere informati”

Il progetto “Crescere informati” del Comitato del Croce Rossa Italiana Triangolo Lariano di Asso continua il suo percorso nel mondo dei giovani con rinnovato vigore e con la consapevolezza che informazione e prevenzione debbano rappresentare un veicolo fondamentale nella crescita di ogni persona. Ancora più importante è che questi valori trovino terreno fertile nei bambini e negli adolescenti fin dalla più giovane età, nel pieno rispetto dei principi che rendono la Croce Rossa un’istituzione vitale e unica. L’intervento, realizzato nel mese di febbraio 2026 in collaborazione con la dirigente e la referente della scuola secondaria di primo grado di Bosisio Parini, ha coinvolto tutti gli studenti delle otto classi dell’istituto, per un totale di circa 180 alunni, che hanno partecipato attivamente al progetto.

Un cammino educativo

Partendo dalla figura storica e dai valori fondanti della Croce Rossa, il percorso ha accompagnato i ragazzi in un cammino educativo nel quale, accanto al valore sociale dell’aiuto e della solidarietà, sono stati introdotti i primi concetti di primo soccorso. Tra i temi affrontati: come allertare correttamente i soccorsi, come gestire piccoli infortuni e ferite e come riconoscere una persona in arresto cardiocircolatorio, con l’introduzione alle manovre di rianimazione. Il tutto si è svolto in un clima di confronto e interazione che ha coinvolto attivamente gli studenti, i quali hanno manifestato entusiasmo e il piacere di sentirsi consapevolmente utili nel caso si presentasse una necessità, sia di carattere sociale sia sanitario.

Appuntamenti anche a Valbrona

Nel suo percorso educativo e informativo, il progetto ha recentemente fatto tappa anche presso la scuola dell’infanzia di Valbrona. Attraverso un approccio ludico e l’utilizzo di giochi di ruolo, è stato possibile trasmettere ai bambini, in modo semplice e immediato, i valori e i primi concetti di altruismo e soccorso. I piccoli partecipanti hanno dimostrato di cogliere rapidamente il messaggio, iniziando a vedere l’altro — il proprio compagno — come parte integrante del proprio mondo sociale e come interlocutore attivo in una dinamica di aiuto reciproco. Questo progetto si inserisce nella visione più ampia del Comitato Cri Triangolo Lariano di Asso, sempre più presente sul territorio in ambito sociale, assistenziale e sanitario. Proprio in quest’ottica è importante sottolineare che, a partire dal 1 aprile, il Comitato sarà attivo sul territorio con un servizio di emergenza-urgenza H12, dopo essersi aggiudicato la convenzione con Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) per la copertura delle necessità sanitarie del territorio.

Torneo di burraco

Accanto alle attività sanitarie e formative, il Comitato promuove anche momenti di incontro e socialità pensati per coinvolgere la comunità locale e sostenere le iniziative dei volontari. In quest’ottica si inserisce anche la serata di burraco in programma sabato 21 marzo, organizzata dal Comitato Cri del Triangolo Lariano. L’appuntamento è dalle 20 nella sala consiliare del municipio di Asso. L’iniziativa rappresenta un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, riunendo appassionati e curiosi attorno ai tavoli da gioco in un clima conviviale e aperto a tutti. La quota di partecipazione è di 20 euro e contribuirà a sostenere le attività e i progetti del Comitato sul territorio. Gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare in anticipo: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 331 1402009 tramite WhatsApp. Eventi di questo tipo non sono soltanto momenti di svago: diventano anche strumenti preziosi per rafforzare il legame tra il Comitato e il territorio, favorendo la partecipazione dei cittadini e sostenendo concretamente le attività sociali e di assistenza svolte quotidianamente dai volontari della Croce Rossa.