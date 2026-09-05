Croce Rossa: un nuovo corso per diventare volontari

A Cantù un nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa.

Il corso

E’ aperto a tutte le persone che desiderano mettersi in gioco e dedicare parte del proprio tempo agli altri. Il nuovo corso d’accesso per volontari è un percorso pensato per conoscere da vicino i valori, le attività e l’impegno quotidiano della Croce Rossa. Un’opportunità per acquisire nuove competenze, incontrare altre persone e diventare parte di una grande realtà al servizio della comunità.

Per altre informazioni

La giornata di presentazione si terrà il 20 settembre, dalle 16 alle 18, presso la sede della Croce Rossa di Cantù, in via Ariberto da Intimiano 20. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla mail: formazione@cricantu.org.