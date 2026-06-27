Croce verde in festa

«In divisa o in festa, sempre insieme»: con questo motto la Croce Verde di Fino Mornasco torna a festeggiare insieme ai finesi. Inizia oggi, sabato 27 giugno, il primo giorno di Festa Sociale, la due-giorni di convivialità, musica ed eventi che arriva quest’anno alla sua 47esima edizione.

Le novità

La presidente Rita Tavecchio ha illustrato le principali novità di quest’anno:

«Rispetto alle scorse manifestazioni abbiamo deciso di cambiare qualcosa e il programma ha subito delle modifiche. Prima la festa si svolgeva lungo i tre giorni del fine settimana, sempre in questo periodo. Adesso la riproponiamo su due giornate».

Cambia solo la durata, ma non l’entusiasmo di questi due giorni concentrati di energia che da tempo accompagnano la comunità. È dal 1979 infatti che con questo appuntamento il sodalizio raduna la comunità finese e cerca di diffondere e far conoscere la propria presenza ed attività sul territorio.

Il programma

L’appuntamento è sempre al campo Laurenti in via Raimondi 29 e questo è il programma dell’edizione 2026. Si comincia oggi a partire dalle 19 con l’apertura della cucina: ad attendere i partecipanti un menù ricco e variegato (dai primi alla griglia) grazie all’impegno di una trentina di volontari impiegati nella manifestazione. A seguire, dalle 21, ci sarà musica dal vivo arricchita dall’esibizione di «Probably.band».

I festeggiamenti entreranno però nel vivo domani, domenica 28 giugno. Appuntamento in mattinata con una sfilata di veicoli d’epoca che comincia dalle 10.30. Il ritrovo è in piazza Fabrizio De André e si parte alle 10.30 per un giro sul territorio. Durante il percorso ci sarà una sosta per l’esposizione delle vetture nella piazza della Tessitura, si ripartirà poi poco dopo. Il percorso ha come destinazione il campo sportivo dove chi vorrà potrà consumare il pranzo, disponibile su prenotazione a partire dalle 12.30. Per informazioni contattare Luciano Introzzi allo 031.927471.

Calcio camminato

La grande novità dell’edizione 2026 è l’esibizione di calcio camminato per gli over 60, previsto alle 18. Si tratta di una diversa modalità di fare calcio, scelta per differenziare il programma delle iniziative, in cui non si corre dietro al pallone, ma si cammina. «Gli anni scorsi avevamo le partite di calcio dei giocatori junior, quest’anno abbiamo lasciato spazio a questa iniziativa», ha proseguito la presidente. L’intrattenimento continua anche dopo e in particolare alle 21 ci sarà musica dal vivo con Mario Fusaro. La festa si chiuderà alle 22.30 con l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Proprio perché è una festa di tutta la comunità di Fino Mornasco, i volontari hanno pensato ad assicurare anche il divertimento dei più piccoli. Durante tutte e due le giornate saranno infatti presenti dei gonfiabili a disposizione dei bambini.