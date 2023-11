Croce verde, successo alla Giornata della prevenzione

Eseguiti oltre 120 elettrocardiogrammi ai cittadini over 65 e ad altri richiedenti con età inferiore ma portatori di patologie cardiovascolari

Una proposta possibile grazie all'impegno dei volontari

Tutto esaurito per la giornata della prevenzione cardiovascolare organizzata da Croce Verde Bosisio nell’ambito della partnership con Banca delle Visite. Nel corso della giornata, grazie al contributo dei volontari, sono stati eseguiti oltre 120 elettrocardiogrammi ai cittadini over 65 e ad altri richiedenti con età inferiore ma portatori di patologie cardiovascolari. Gli esami sono stati refertati dal professor Emilio Vanoli dell’ospedale di Erba, dal dottor Luigi Mauri e dalla dottoressa Valentina Colombo che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Un'iniziativa che si vuole ripetere nei prossimi mesi

“Siamo particolarmente soddisfatti del successo dell’iniziativa che intendiamo ripetere nei prossimi mesi perché parte integrante del progetto di prevenzione che stiamo sviluppando con Banca delle Visite. Anche dal punto di vista logistico la sede di Croce Verde si è rivelata efficiente i tempi di attesa dei pazienti sono stati ridotti al minimo”, ricorda il presidente di Croce Verde, Filippo Buraschi.

Si avvicina il momento delle Stelle Manzoniane

Dopo la Giornata della Prevenzione, si avvicina il grande appuntamento de Le Stelle Manzoniane, la seconda edizione della charity dinner in programma venerdì 1 dicembre al Palataurus di Lecco finalizzata a raccogliere i fondi necessari per “donare salute” e permettere ai cittadini più fragili di accedere a esami e visite specialistiche in tempi congrui. “Le prenotazioni dei tavoli procedono a pieno ritmo e anche quest’anno la risposta delle aziende è stata ottima. Abbiamo ancora due settimane disponibili per riservare un posto”, dice il comandante di Croce Verde, Umberto Crippa.