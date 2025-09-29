Crolla un muro sulla Provinciale, strada chiusa

A causa del maltempo interrotto il tratto di via Valassina a Erba compreso tra l’intersezione con la via Galileo Galilei e l’intersezione con la via Cardinale Ferrari si è verificato il crollo di un muro adiacente alla carreggiata che rende pericoloso il transito dei veicoli e dei pedoni

Pioggia incessante a metà mattina

Sabato, 27 settembre, la pioggia e caduta abbondante sull’Erbese. Anche in città – dopo il maltempo che si è abbattuto durante la scorsa settimana – si è verificato un episodio franoso. In mattinata, infatti, un muro di contenimento ha ceduto e ha riversato sulla Provinciale 41 terra e rocce.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto ai sono subito portati gli agenti di Polizia locale per regolare la viabilità e per bloccare il transito. Sono poi state posate transenne per evitare situazioni di pericolo.

L’alternativa è percorrere la via Cardinal Ferrari per chi proviene da Erba e deve salire verso Longone. In direzione opposta è necessario imboccare la via XVIII Marzo alla rotonda di Arcellasco.

Ordinanza del sindaco

Dal Comune il sindaco, Mauro Caprani, ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di transito veicolare e pedonale sino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area interessata.