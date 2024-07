Crolla un muro sulla strada: chiuso un tratto della Provinciale 41

I grossi mezzi sono al lavoro per ripristinare la viabilità

Ha ceduto l'imponente muraglione di villa Nava

E' accaduto nella notte: è crollato al suolo un imponente pezzo del muraglione di Villa Nava che costeggia la strada Provinciale 41, che da Erba conduce verso Canzo, in territorio di Longone al Segrino. Immediata la comunicazione al sindaco, Carlo Castelnuovo. Sul posto è poi giunto il suo vice, Pierangelo Castelnuovo, insieme alle forze dell'ordine allertati da una segnalazione dei cittadini. L'Amministrazione longonese ha poi provveduto alla chiusura del tratto che a ora risulta off limits e lo sarà anche per la giornata di domani, martedì 9 luglio. La causa è da ricercare nelle forti piogge che hanno colpito il territorio.

Strada chiusa e traffico deviato

I mezzi sono al lavoro per cercare di mettere in sicurezza il tratto. Il muraglione, infatti, si trova proprio a ridosso del marciapiede che conduce al Santuario di Santa Maria ed è un luogo molto frequentato anche da chi si reca al Segrino a piedi.

Anche la viabilità è stata modificata. E' chiuso il tratto di strada dall'altezza del bar Eclisse fino alla rotatoria davanti al Santuario. Le automobili che provengono da Erba devono obbligatoriamente percorrere via Risorgimento; mentre chi proviene da Canzo è costretto a imboccare la Provinciale 42 in direzione Eupilio e Pusiano. Si ricorda che a Eupilio è interrotto il transito veicolare attraverso il borgo di Galliano, a causa di lavori di riqualificazione della frazione eupiliese. In località Punt d'Inach - in prossimità della rotatoria all'area feste a lago - è dunque consigliata la direzione verso Pusiano.