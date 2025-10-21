Crollò durante l’alluvione: sistemata la strada provinciale 38

A distanza di circa un mese dall’alluvione che provocò un’enorme voragine, è stata sistemata la strada provinciale 38 che collega Cantù ad Alzate Brianza.

L’intervento

Ha avuto luogo dunque l’intervento per la chiusura della voragine apertasi sulla strada provinciale 38 tra Cantù e Alzate Brianza, a seguito del violento nubifragio del 22 settembre. L’operazione ha previsto il trasporto e la posa di 30 scatolari, completata in soli 2 giorni di lavoro. Un aspetto particolarmente impegnativo dell’intervento è stato rappresentato dai due chilometri di retromarcia necessari a tutti i mezzi per raggiungere l’area di cantiere, a causa dell’assenza di spazi di manovra lungo il percorso. Un ringraziamento è stato pertanto rivolto a tutte le maestranze coinvolte per la rapidità e la professionalità dimostrate nell’affrontare una situazione di emergenza.