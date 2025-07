Crowdfunding: raccolti 119.700 euro per i progetti sul territorio

successo per l'iniziativa di bcc brianza e laghi

I donatori complessivi sono stati ben 1.147, con il progetto più partecipato che ha avuto 185 donatori

Crowdfunding: raccolti 119.700 euro grazie alle donazioni ai progetti sul territorio sostenuti dalla Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza.

Ben 1.147 donatori complessivi

Il presidente della Bcc Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia, ha commentato: “Grazie al sostegno e alla fiducia dimostrata dalla nostra comunità, abbiamo raggiunto importanti obiettivi, confermando il valore della collaborazione tra Banca e territorio nella promozione di iniziative solidali, innovative e sostenibili”.

Nello specifico, dei progetti selezionati dalla banca 13 sono ancora online e uno in corso, due sono ancora da pubblicare e saranno lanciati a settembre 2025. I donatori complessivi sono stati ben 1.147, con il progetto più partecipato che ha avuto 185 donatori.

Ciascuno dei progetti presentati ha avuto 90 donatori medi, considerando solo quelli già conclusi o che hanno già superato il 100% del loro obiettivo. "Il dato acquista ancor più interesse se raffrontato alla media nazionale calcolata monitorando le principali piattaforme di crowdfunding italiane, che si ferma a circa 50 donatori - aggiunge Pontiggia - Se il calcolo viene fatto escludendo i dati di Ideaginger.it, la media nazionale scende ad appena circa 21 donatori".

Come detto, nel complesso sono stati raccolti fondi per 119.700 euro; circa 9.000 euro sono stati raccolti in media considerando solo i progetti già conclusi o che hanno superato l’obiettivo iniziale. La media nazionale si ferma a circa 5.000 euro. La donazione media è stata di 115 euro; di 30 euro quella mediana calcolata senza considerare la più alta e la più bassa.

L'iniziativa era stata ideata con Lo Snodo e Ginger

Ben nove i progetti selezionati nell’erbese. A partire da Piccolo Teatro Quotidiano Ets di Albese per la realizzazione di 400 copie di un libro illustrato che racconti la trasformazione di una vecchia casa contadina nel borgo di Albese in una casa-teatro a disposizione della comunità. Ma anche la realizzazione di una mostra dedicata a Eddy Merckx, più forte corridore di tutti i tempi, di Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Tra i progetti approvati anche uno dedicato all’assistenza educativa di Fondazione Noi Genitori a Casa Lorenza, per coprire i costi gestionali e dieci settimane di residenzialità di un piccolo gruppo di persone in un percorso di semi-autonomia. E ancora, un’aula didattica a cielo aperto alla scuola dell’infanzia «Vidario», che continua le sue iniziative per il lancio del Polo 0-6; e l’installazione di pannelli fotovoltaici nella sede di via Saruggia dell’associazione Primavera odv, di Albavilla. Ad Alserio, con il progetto dell’associazione anzanese Fermiamoci, ci sarà un ambulatorio Spazio salute con medici qualificati per accompagnare donne e ragazze con sostegno psicologico, fisico e nutrizionale, e per approfondire temi di prevenzione e consapevolezza sulla salute. Il progetto selezionato di Ageo prevede il doposcuola per le superiori: 270 ore per gli adolescenti con recupero e potenziamento. A Ponte Lambro presentata la riqualificazione di uno spazio verde a La Casa di Dario; a Bosisio Parini l’associazione genitori de La Nostra Famiglia intende proporre un laboratorio teatrale per giovani.