Cultura in viaggio con l’Università degli adulti

Cultura in viaggio insieme all’Università degli adulti di Olgiate Comasco.

La trasferta

Università degli adulti in trasferta in Toscana. Lunedì 6 aprile 50 soci inizieranno il viaggio accompagnati dalla professoressa Renata Marini, alla scoperta della Toscana “più segreta”.

Il 14 aprile incontro con Francesco Costa

Proprio il mese di aprile è caratterizzato da abbondanza di proposte: cultura, attualità e uno sguardo sugli scenari internazionali. Oltre al programma delle lezioni settimanali, m artedì 14 aprile , nell’auditorium del Medioevo, l’incontro con Francesco Costa, giornalista, direttore del giornale on-line Il Post ed esperto di Stati Uniti. Il 29 aprile , invece, visita all’Archivio Missoni.

Il successo dell’Università degli adulti

Il livello dei relatori e la qualità delle proposte formative e culturali confermano il successo dell’Università degli adulti, presieduta da Maria Rita Livio. Più di 700 iscritti e la valutazione in corso sull’allestimento di una terza sala per accogliere più discenti possibile.