Quest’anno ricorrono i 70 anni della riapertura dell’Eremo San Salvatore, sopra Crevenna, come luogo di preghiera e formazione. L’idea fu del Venerabile Giuseppe Lazzati, che proprio all’Eremo è sepolto.

Da 70 anni rivive l'Eremo San Salvatore: una festa per celebrare la ricorrenza

Per ricordare il 70° anniversario della riapertura, sabato prossimo, 10 settembre, è in programma una festa. Si tratta di un momento aperto a tutti, durante il quale sarà possibile visitare l’Eremo. Per la prima volta verrà aperta al pubblico la biblioteca Lazzati nella quale si trovano molti volumi, anche di pregio, appartenuti al professore.

Il programma prevede, a partire dalle 14, visite guidate ai diversi luoghi dell’Eremo: tra essi, appunto, la biblioteca, ma anche la cappella con l’affresco della Crocifissione, il chiostro, la tomba di Giuseppe Lazzati, il giardino con il percorso botanico-spirituale.

Alle 16 verrà celebrata la messa presieduta dal prevosto di Erba, monsignor Angelo Pirovano. Seguirà un rinfresco.

