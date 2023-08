Originario di Albiolo di nascita, lascia il paese per girare il mondo e trovare successo lavorativo in Galles. E’ questa la storia di Federico Bernasconi, 31 anni.

Da Albiolo al giro del mondo: ora famiglia e successo in Galles

Un diploma da giardiniere agro tecnico in tasca e un lavoro anche ben remunerato in Svizzera, ma nonostante ciò non si sentiva appagato. "Mi sono accorto che tutto questo non era la felicità che cercavo - esordisce Bernasconi - Per avere più possibilità lavorative mi sono riqualificato facendo un corso da pasticciere". Con l’idea fin dall’inizio di cambiare vita, è riuscito a trovare lavoro nel sud dell’Inghilterra, a Bournemouth, dove si è trasferito nel 2018 rimanendovi per un anno. Poi, un ulteriore cambiamento. "Dopo aver viaggiato nel sud est asiatico, ho trovato lavoro in Australia, a Perth, dove sono rimasto per due anni e nel frattempo mi sono qualificato come operatore di droni". Nel maggio 2022, dopo aver vissuto in quattro nazioni diverse, il ritorno in Europa. "In Galles mi sono specializzato come operatore commerciale di droni e ho rilevato un’agenzia turistica chiamata “Roam Wales”. Portiamo i turisti provenienti da tutto il mondo alla scoperta del sud del Galles, tra scogliere, montagne e castelli". In Galles Federico ha costruito la sua famiglia: gestisce l’attività insieme alla compagna gallese con cui ha in mente diversi progetti. "Vogliamo ampliare i nostri itinerari alla Scozia, all’Inghilterra ma anche ai Paesi scandinavi, aggiungendo come servizio ai nostri clienti l’uso fotografico dei droni". Naturalmente, tutti itinerari costruiti su viaggi sperimentati di persona.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 5 agosto 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui