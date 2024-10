Da Brenna alla Spagna sulla passerella

Quando crediamo che i sogni non hanno età, tutto diventa possibile: in questo caso, una donna stupenda e forte di Brenna, ha dimostrato come la bellezza non svanisca con il passare del tempo e quanto non sia mai troppo tardi per realizzare i propri desideri.

Tita Petronella ha 70 anni, è di origini siciliane e vive a Brenna. Dopo aver lavorato come infermiera per molti anni è adesso in pensione: nel suo tempo libero si gode la dolce compagnia dei suoi tre nipotini e si dedica a una grande passione, rispolverata dopo decenni che era stata lasciata nel cassetto.

L'amore per la moda

Il suo amore per la moda ha infatti radici nella sua infanzia. Spiega Tita:

"Da ragazzina mia mamma mi ha indirizzata a frequentare una scuola per imparare a cucire, ma dopo il diploma ho scelto di lavorare in ospedale, la mia vera strada. È stato solo dopo la pensione che ho ripreso in mano ago e filo per realizzare gli abiti di cui vado tanto fiera".

L'esperienza spagnola

Il 4 settembre è stato il suo turno di uscire in passerella in occasione del concorso «The Best Model of Universe», tenutosi all’Hotel Guitart Gold Central Park di Lloret De Mar, a Barcellona. Racconta Tita:

"Pur avendo partecipato a diversi concorsi, questa in particolare è stata un’esperienza unica che valeva la pena vivere, la ritengo un po’ più importante perché si svolge fuori dall’Italia e coinvolge tantissime persone provenienti da paesi diversi, quest’anno eravamo in 950. Sono davvero contenta di esserci tornata: lo scorso anno avevo ottenuto un 4° posto per la categoria International e un 1° posto per la categoria Eleganza".

Per questa 12^ edizione, invece, Tita è tornata a casa con un 5° posto National Over Lady Competition, un 4° posto Best Summer e un riconoscimento come Brand Ambassador da parte dello stilista del cui marchio è stata portatrice in passerella. Commenta Tita:

"Mi piace mettermi continuamente in gioco, lo faccio per me, non aspiro a chissà cosa - commenta - In realtà, se devo essere sincera, non pensavo di classificarmi: la categoria delle over parte dai 56 anni e io ho una certa età, c’erano molte altre donne più giovani e belle, quindi quando ho ricevuto questi riconoscimenti mi sono emozionata davvero".

Non è certo il primo concorso di bellezza a cui Tita prende parte: dal suo primo 1° posto nel 2019 come «Miss Over…issima» e vincitrice assoluta con tanto di corona, nel 2021 è stata «Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe», ottenendo poi una sfilza di altre fasce.

Conclude Tita: