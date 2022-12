Da Cantù a Roma in sella alla Vespa

Sei soci del "Vespa Club Cantù" hanno organizzato una vacanza di 12 giorni, scenderanno a Roma e risaliranno dall’Adriatico.

Da Cantù a Roma in vespa

In sella alle loro "Vespe" percorreranno circa 1.700 chilometri, da Cantù fino a Roma. E’ la bella iniziativa promossa da sei soci del "Vespa Club Cantù", presieduto da Valentino Nassa. Il gruppo di amici è partito il 13 agosto alla volta della città eterna, per fare ritorno nella Città del mobile 12 giorni dopo.

"Il nostro gruppo-vacanza è già rodato perché è già cinque anni che passiamo insieme le ferie, sempre rigorosamente in Vespa - ha raccontato il presidente - Oltre a me ci sono Tommaso Casalnuovo, Claudio Camagni, Antonio Arnaboldi, Alfio Carpani e il vicepresidente Carmine Bisceglia".

Nelle precedenti esperienze i sei amici sono sempre rimasti in Italia, ma non hanno mai percorso una distanza come quella che intraprenderanno tra pochi giorni.

"E’ il viaggio più lungo che abbiamo organizzato e Roma costituirà il giro di boa - ha proseguito Nassa - Partiremo sabato prossimo attorno alle 5 del mattino. La prima tappa sarà Lucca, che visiteremo nel pomeriggio e dove pernotteremo. La tappa successiva sarà Orbetello, dove ci fermeremo un’altra notte per arrivare poi il giorno successivo nella Capitale".

Visitando Roma: un gruppo di amici e delle vespe

Qui il gruppo di amici si fermerà un paio di giorni, visitando alcune delle bellezze artistiche e monumentali della città.

"Dopodiché ripartiremo risalendo la Penisola, non prima di aver fatto una tappa al “Santuario Capra libera tutti”, non lontano da Roma. Si tratta di una realtà che conosco da tempo e che sostengo anche economicamente, impegnata nella protezione degli animali. Visitata questa attività, passeremo per l’Umbria, l’Abruzzo, le Marche e l’Emilia Romagna. Complessivamente percorreremo circa 1.700 chilometri, utilizzando sempre strade comunali o provinciali. Per quanto riguarda le valige, ottimizziamo sempre le cose da portare, utilizzando il portapacchi anteriore e posteriore e gli zaini. Tendenzialmente dormiremo nei B&B, ma ci porteremo anche le tende nell’eventualità non trovassimo posto".

Lungo il viaggio, il "Vespa Club Cantù" stringerà dei gemellaggi con i club di Lucca e di Roma. Il club canturino ha festeggiato quest’anno 72 anni dalla fondazione. Il 2 giugno il "Vespa Club Cantù" ha organizzato in città il sesto raduno nazionale, occasione nella quale ha festeggiato il settantesimo dalla fondazione, cascato nel 2020 in piena emergenza Covid che ha costretto a rinviare i festeggiamenti.