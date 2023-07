Da Canzo alla Romagna per consegnare il materiale raccolto

Meta sarà Sant'Agata sul Santerno.

Delegazione in partenza domani

Partirà domani, lunedì 17 luglio, la delegazione comunale per la consegna del materiale raccolto in favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. In particolare da Canzo si raggiungerà Sant'Agata sul Santerno, dopo i numerosi contatti tra l'Amministrazione comunale canzese e la Protezione civile romagnola. L'assessore ai Servizi sociali Giuseppina Corsucci, il consigliere comunale Pierluigi Paredi e il responsabile dei 125 gruppi di Protezione civile alpina della sezione di Como Roberto Fontana saranno accolti ufficialmente dagli amministratori di Sant'Agata.

Grande la generosità dei canzesi

Molto il materiale raccolto e di cui l'Amministrazione comunale ha coordinato la gestione. In tanti hanno infatti risposto all'appello di donare: "Il nostro grazie va a tutti i cittadini che come sempre hanno dimostrato il loro grande cuore, alle associazioni, ai negozianti e a due grosse aziende che hanno contribuito finanziariamente alla raccolta con versamenti effettuati direttamente da loro al Comune romagnolo", ha commentato Corsucci.