Un grande vanto per la provincia di Como: nella giornata di ieri, 30 aprile 2021, Katia Arrighi, fino a poche settimane fa delegata del Coni di Como, è stata eletta nel Consiglio Nazionale del Comitato Paralimpico Italiano per il quadriennio 2021-2024.

Da Como al Comitato Paralimpico Italiano: Katia Arrighi eletta nel Consiglio Nazionale

“Ci sono dei giorni speciali nella vita di tutti noi, giorni che ti segnano l’anima e te la illuminano – ha commentato l’ex delegata del Coni di Como – Oggi per me è stato uno di quelli e lo devo alla fiducia di un uomo che ha creduto in me, Pierangelo Santelli, e a chi mi ha votata da tutto il nord Italia, dal Piemonte al Friuli: da oggi sono in Consiglio Nazionale del Comitato Paralimpico Italiano. È una strana sensazione che sa di commozione e felicità e di una certezza assoluta: accidenti quanto mi piace lo sport, medicina di vita e siero di felicità”.

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo rappresentativo dello sport italiano paralimpico e opera per la promozione dell’intero movimento sportivo per persone disabili e per la diffusione dell’idea paralimpica; assicura l’attività necessaria per la preparazione paralimpica, disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale paralimpica e armonizza l’azione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP).