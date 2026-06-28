Da domani corso chiuso: iniziano i lavori in centro città

Partirà il progetto di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle tubazioni di acquedotto e fognatura. A realizzare le opere sarà Como acqua.

Un intervento che è connesso e inserito nell’ambito del più ampio e strategico intervento di riqualificazione urbana di corso XXV Aprile a Erba

Si rifanno i marciapiedi e le bocche lupaie

Como Acqua procederà da domani con i lavori alla rete dei sottoservizi. Contemporaneamente, però, prenderà il via anche il primo lotto del progetto che vedrà la trasformazione della strada in una piazza lineare con il transito delle automobili a senso unico.

Si partirà con il rifacimento dei marciapiedi tra i civici 58 e 123 e 125. Sono tratti che presentano un diffuso degrado, con crepe e cedimenti. Saranno sostituite anche le bocche lupaie, che hanno telai deteriorati e potenzialmente pericolosi.

Vietato il transito dall’incrocio con le vie Dante e Fiume

L’avvio degli interventi porterà al divieto di transito di un tratto del corso: dall’intersezione con le vie Dante e Fiume fino all’ingresso del passo carraio in corrispondenza del civico 123. Dalle 7 di lunedì e fino al termine dei lavori sarà vietato il passaggio delle automobili e la loro sosta.