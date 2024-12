Da domenica scatta l'orario invernale di Trenord

Da domenica 15 dicembre entrerà in vigore l’orario invernale di Trenord, concordato con Regione Lombardia, che vedrà novità su alcune linee regionali e suburbane. L’offerta giornaliera salirà da 2270 a 2330 corse.

Le novità

Fra le principali modifiche, saranno aggiunti collegamenti sulle linee Milano-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Codogno-Cremona; sarà esteso il servizio serale della S5 Varese-Milano-Treviglio. Sarà potenziata fino a garantire una corsa ogni 30 minuti l’offerta sulla linea S12, che circolerà fra Melegnano e Milano Bovisa. Le corse della linea Milano-Pavia-Stradella aggiungeranno la fermata di Milano Forlanini, per la connessione con l’Aeroporto di Linate.

Inoltre, Trenord inaugurerà un collegamento giornaliero andata e ritorno Milano-Bolzano.

I cantieri

Anche nel 2025 le infrastrutture ferroviarie, gestite da RFI e FERROVIENORD, saranno interessate da significativi lavori di potenziamento, che avranno l’obiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, ma potranno avere ripercussioni sulla circolazione.

I dettagli sul nuovo orario sono disponibili su trenord.it e sull’App.

In occasione del cambio orario, entreranno in servizio ulteriori treni nuovi, in particolare sulle linee che collegano Milano Cadorna con Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese Nord. Aumenteranno anche i nuovi convogli in servizio sui collegamenti Milano-Domodossola, Milano-Treviglio-Cremona e sulle linee non elettrificate del bacino pavese. Saliranno a 184 i treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni in Lombardia.

Le principali modifiche del servizio: Milano-Seveso-Asso

Sarà aggiunta la fermata a Caslino d’Erba per due corse:

1673 Milano Cadorna 18.39-Caslino d’Erba 19.53-Asso 20.00 (per lavori di potenziamento nella stazione di Asso, la corsa è sostituita da bus nella tratta Erba-Asso fino al 27 aprile 2025)

2679 Milano Cadorna 19.39-Caslino d’Erba 20.53-Asso 21.01

Milano-Domodossola

Sul collegamento Milano Centrale-Domodossola saranno attivate due nuove corse, che viaggeranno tutti i giorni:

2428 Milano Centrale 14.25-Domodossola 16.04

2433 Domodossola 15.56-Milano Centrale 17.35

La corsa 2437 Domodossola 17.56-Milano Porta Garibaldi 19.40 cambierà destinazione; arriverà a Milano Centrale alle ore 19.35.

Sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona nei feriali circoleranno due corse in più, oggi effettuate solo il sabato e la domenica. Saranno le corse 10220 Milano Porta Garibaldi 9.40-Arona 10.45 e 10225 Arona 12.15-Milano Porta Garibaldi 13.25.

Milano-Gallarate-Luino

Saranno attivate due nuove corse, che circoleranno nei feriali dal lunedì al venerdì.

25309 Luino 13.19-Milano Porta Garibaldi 14.58

25304 Milano Porta Garibaldi 17.05-Luino 18.43

Milano-Codogno-Cremona

Circoleranno due nuove corse:

2159 Milano Centrale 9.15-Cremona 10.23

2168 Cremona 12.30-Milano Centrale 13.40

S5 Varese-Milano-Treviglio

Sulla linea sarà potenziato il servizio in orario serale

sarà aggiunta la corsa 24587 Varese 23.12-Gallarate 23.37

sarà aggiunta la corsa 24586 Treviglio 23.40-Milano Certosa 0.44

la corsa 24583 Varese 22.12-Milano Certosa 23.15 prolungherà il percorso fino a Treviglio, dove arriverà alle 0.20

la corsa 24585 Varese 22.42-Gallarate 23.07 prolungherà la corsa fino a Milano Porta Garibaldi, dove arriverà alle 23.55

la corsa 24580 Treviglio 22.10-Gallarate 23.53 prolungherà la corsa fino a Varese, dove arriverà alle ore 0.18

la corsa 24584 Treviglio 23.10-Milano Certosa 0.14 prolungherà la corsa fino a Gallarate, dove arriverà alle ore 0.53

La mattina sarà attivata la nuova corsa 24508 Gallarate 5.53-Varese 6.18.

S12 Melegnano-Milano Bovisa

Il servizio della linea, che oggi prevede 22 collegamenti, sarà potenziato fino a garantire una corsa ogni 30 minuti per direzione fra Melegnano e Milano Bovisa.

Fra Milano Bovisa e Cormano-Cusano Milanino i viaggiatori potranno utilizzare le linee S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense e S4 Milano Cadorna-Camnago, che offrono ogni ora quattro corse per direzione di collegamento fra le due stazioni.

S13 Pavia-Milano Bovisa-Garbagnate Milanese

Le corse della linea fra Milano Bovisa e Garbagnate Milanese effettueranno solo la fermata di Bollate Centro.

Da e per le stazioni di Garbagnate Parco delle Groane, Bollate Nord, Milano Quarto Oggiaro i viaggiatori potranno utilizzare le linee S1 Saronno-Milano-Lodi e S3 Milano Cadorna-Saronno, che offrono una corsa ogni 15 minuti.

Milano-Bolzano

Una coppia di corse – andata e ritorno – collegherà ogni giorno Milano Porta Garibaldi e Bolzano, con fermate a Milano Lambrate, Pioltello, Treviglio, Romano, Chiari, Rovato, Brescia, Desenzano, Peschiera del Garda, Rovereto, Trento, Mezzocorona, Ora.

Nei feriali, le corse circoleranno con i seguenti orari:

2693/2694 Milano Porta Garibaldi 6.43-Bolzano 10.31

2695/2696 Bolzano 16.56-Milano Porta Garibaldi 20.55

Il sabato e nei festivi, le corse avranno i seguenti orari:

2691/2692 Milano Porta Garibaldi 6.43-Bolzano 10.57

2697/2698 Bolzano 16.56-Milano Porta Garibaldi 20.55

Milano-Pavia-Stradella

Tutte le corse effettueranno anche la fermata di Milano Forlanini, per il collegamento con l’Aeroporto di Linate.

Milano-Sondrio-Tirano

Due corse che attualmente hanno origine o destinazione a Tresenda-Aprica-Teglio prolungheranno il percorso fino a Tirano. In particolare, saranno i collegamenti:

2818 Milano Centrale 9.20-Tresenda 11.41-Tirano 11.52

2827 Tirano 12.08-Tresenda 12.18-Milano Centrale 14.40

Sulla linea Milano Centrale-Tirano, sarà rimodulato l’orario di tre collegamenti. Le corse in partenza da Milano Centrale alle ore 11.05 e alle ore 15.05 partiranno al minuto .20; la corsa in arrivo nella stazione alle 12.55 anticiperà l’arrivo alle 12.40. La modifica darà ulteriore omogeneità all’orario sulla linea: tutte le corse da Milano Centrale verso la Valtellina partiranno al minuto .20; tutti i collegamenti in partenza dalla Valtellina arriveranno in Stazione Centrale al minuto .40. Di seguito gli orari dal 15 dicembre:

2822 Milano Centrale 11.20-Tirano 13.52

2830 Milano Centrale 15.20-Tirano 17.52

2823 Tirano 10.08-Milano Centrale 12.40

Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago

Il servizio sulla direttrice sarà potenziato e rimodulato in modo da offrire sulla linea locale Milano Cadorna-Varese Nord una corsa ogni 30 minuti per tutta la giornata, a eccezione della fascia oraria 9-12, con una corsa ogni 60 minuti. Sul collegamento Regio Express Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno l’offerta prevedrà una corsa ogni 30 minuti nelle fasce di punta e una corsa ogni ora per il resto della giornata.

Il potenziamento consentirà di velocizzare i collegamenti fra Milano e Laveno, aumentando contestualmente i servizi per i viaggiatori diretti a Varese e nelle stazioni intermedie.

In particolare, otto corse Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno che oggi effettuano servizio regionale, servendo tutte le fermate fra Milano e Varese, diverranno corse Regio Express. Fra Milano Bovisa e Varese Nord le corse fermeranno solo a Saronno, Tradate, Malnate. Si manterrà invariato l’orario di partenza o arrivo a Laveno.

31 Milano Cadorna 10.52-Laveno 12.23

35 Milano Cadorna 11.52-Laveno 13.23

41 Milano Cadorna 12.52-Laveno 14.23

55 Milano Cadorna 15.52-Laveno 17.23

40 Laveno 10.38-Milano Cadorna 12.09

46 Laveno 12.38-Milano Cadorna 14.09

52 Laveno 13.38-Milano Cadorna 15.09

56 Laveno 14.38-Milano Cadorna 16.09

In corrispondenza delle corse “velocizzate”, saranno attivate otto nuove corse regionali Milano Cadorna-Varese Nord, con fermate in tutte le stazioni.

10031 Milano Cadorna 10.39-Varese Nord 11.40

10035 Milano Cadorna 11.39-Varese Nord 12.40

10041 Milano Cadorna 12.39-Varese Nord 13.40

10055 Milano Cadorna 15.39-Varese Nord 16.40

10040 Varese Nord 11.20-Milano Cadorna 12.22

10046 Varese Nord 13.20-Milano Cadorna 14.22

10052 Varese Nord 14.20-Milano Cadorna 15.22

10056 Varese Nord 15.20-Milano Cadorna 16.22

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, saranno effettuate due nuove corse:

12053 Milano Cadorna 15.09-Varese Nord 16.10

12058 Varese Nord 15.50-Milano Cadorna 16.52

L’immissione di treni nuovi

Dal 15 dicembre saranno immessi in servizio ulteriori treni Caravaggio, Donizetti e Colleoni. Complessivamente, salirà a 184 il numero dei nuovi convogli in circolazione.

Sulla direttrice Milano-Arona-Domodossola l’intera offerta sarà garantita da treni Caravaggio.

I nuovi convogli doppio piano aumenteranno le corse effettuate sulle linee regionali che raggiungono Milano Cadorna: saranno 20 al giorno sulla linea Milano Cadorna-Asso, 26 sulla Milano Cadorna-Como Lago, 70 sulla direttrice Milano-Varese Nord-Laveno, 12 sulla Milano Cadorna-Novara Nord.

Sulla linea Milano-Treviglio-Cremona saliranno a 31 le corse effettuate da convogli monopiano Donizetti.

Aumenteranno anche i Colleoni in servizio sulle linee non elettrificate del bacino pavese: sulla Pavia-Alessandria e sulla Pavia-Mortara-Vercelli saranno 28 le corse effettuate dai nuovi treni.