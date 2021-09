Il Memorial Raffa&Guffo è nato nel 2015 per ricordare due amici mancati in due differenti incidenti stradali: Raffaele Bernasconi e Andrea Guffanti, entrambi di Bulgarograsso.

Da due anni manca il Memorial Raffa&Guffo: "Ricominceremo alla grande"

L'evento sportivo però manca da qualche tempo. "Sono due anni che non riusciamo a festeggiare il Memorial di Raffa&Guffo come vorremmo, ma è già tutto pronto, aspettiamo soltanto il via libera per ricominciare alla grande, per ricominciare con il botto, con un nuovo staff, una nuova amministrazione, nuove idee, per te Raffa, per te Guffo".

E' questo il messaggio scritto su Facebook dagli organizzatori in occasione dell'anniversario della scomparsa di Raffaele Bernasconi. "In questo caso, oggi, purtroppo, ricordiamo sette anni dalla tua scomparsa" hanno scritto gli amici.