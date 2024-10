Da Erba a Pontida per la tradizionale manifestazione della Lega

Nutrita partecipazione all'iniziativa che è andata in scena ieri, domenica 6 ottobre

Sul palco anche Salvini e Orbàn

Ieri, domenica 6 ottobre, nel pratone di Pontida erano in molti al tradizionale raduno dei sostenitori della Lega. Intervenuti tra gli altri il vice premier Matteo Salvini e il premier dell'Ungheria Viktor Orbàn. Tra i circa 400 comaschi presenti c'era anche una delegazione composta da una trentina di erbesi.

"Rinnovato il patto per la difesa delle tradizioni, delle identità e dei confini"

"Ringrazio i militanti, i tesserati e i simpatizzanti della Lega di Erba e dell'Erbese per la grande partecipazione alla manifestazione di Pontida. Eravamo oltre una trentina sui circa 400 comaschi, e abbiamo assistito a un evento destinato a cambiare la storia. Ieri sul pratone, i leader dei partiti che hanno costituito il gruppo europeo dei Patrioti, hanno rinnovato il patto per la difesa delle tradizioni, delle identità e dei confini. Una giornata che grazie alla Lega, a Matteo Salvini e ai leader internazionali presenti resterà nei libri di storia e che ha chiarito una volta per tutte che per il popolo, e per tutti gli uomini e le donne di buon senso, difendere i confini non è e non potrà mai essere un reato", ha commentato Simona Guerrieri, segretaria della sezione di Erba Lega Lombarda per Salvini Premier.