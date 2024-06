Da Erba alla Puglia, matrimonio da favola per Davide e Francesca

Cerimonia a Mesagne (Brindisi) alla presenza anche dei colleghi erbesi

Circondati dall'affetto della nuova "famiglia" lavorativa

Un matrimonio da favola. Una festa meravigliosa in Puglia, circondati dalle famiglie di origine, ma anche da una famiglia - quella dei colleghi e degli amici - che a Erba li ha accolti con affetto e che perciò non è potuta mancare nella loro giornata più bella. Davide Definis, 35 anni, di Mesagne (Brindisi), agente al comando cittadino, e Francesca Manisi, 31, di Grottaglie (Taranto), dipendente dell'ufficio Edilizia privata, si sono sposati mercoledì, 26 giugno, nella chiesa Madre di Mesagne.

Una cerimonia organizzata a distanza

Una cerimonia studiata nei minimi dettagli, seppur nella difficoltà e nella fatica di dover organizzare tutto a distanza. "E’ stata dura, ma ci siamo riusciti superando le nostre aspettative: il nostro matrimonio è stato come lo volevamo... anzi ancor più bello - racconta Francesca - E’ stato stancante, ma vivere questo momento è impagabile. E condividerlo con le nostre famiglie e gli amici, ma anche con i colleghi, è stato emozionante. Hanno cercato di gestire le presenza organizzandosi con le partenze in modo da garantire i servizi in Comune. Per noi sono davvero come una famiglia: siamo “soli” a Erba e loro non ci hanno mai fatto mancare conforto".

Lavorano insieme in Comune, lui in Polizia locale e lei in Edilizia privata

Il primo a vincere il concorso per un posto di agente a Erba è stato Davide nel 2021, nel 2022 anche Francesca ha superato quello amministrativo e così si sono riuniti: "E dire che all'inizio quasi non sapevo di preciso dove fosse Erba. Ora per noi qui c'è una seconda famiglia e ospitarli alle nostre nozze è stato un modo per ricambiare l'affetto e il supporto che non ci fanno mai mancare", racconta Davide.

Picchetto d'onore e arrivo della sposa al volante

E' stato un matrimonio con sorprese quello di Davide e Francesca. Suggestivo il picchetto d'onore dei colleghi di Polizia locale erbese con tanto di sciabole prestate dal comando di Brindisi. A stupire, l'arrivo alla chiesa Madre di Mesagne della sposa: Francesca si è presentata alla guida di un'"Audi" 500 cavalli, lasciando di stucco i presenti.