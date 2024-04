Da Erba all'Africa per un progetto in ricordo del figlio scomparso

Un viaggio che ha riempito loro il cuore dopo la morte dell'amato Paolo

L'obiettivo è aiutare le comunità locali bisognose

Antonello Marieni, presidente del gruppo culturale La Martesana , insieme alla moglie Marilena, ha deciso di fare un viaggio in Africa per approfondire le loro conoscenze su queste realtà, ma soprattutto per individuare come poter aiutare alcune comunità locali bisognose, anche in ricordo del figlio recentemente scomparso. Paolo Marieni è infatti venuto improvvisamente a mancare nel luglio 2022 per un malore mentre cercava funghi in Valtellina, dove risiedeva da tempo con la compagna.

Fondata l'associazione Terra nuova, un orto per l'Africa

I Marieni erano già stati in Kenya nel 2019, quando avevano conosciuto la piccola comunità di Nanyuki, vicino al monte Kenya, formata da bambini di strada e orfani. Con loro avevano intrapreso una collaborazione costante di aiuto, anche con un progetto di sostegno alimentare, prendendo in affitto un terreno i cui prodotti coltivati vengono dati ai bambini della comunità.

In questo nuovo viaggio, dunque, non è mancata la visita a questa realtà per controllare come stessero procedendo le cose e per sostenere ancora le loro necessità hanno fondato l’associazione Terra nuova, un orto per l’Africa.

Primo passo realizzare una cucina per una scuola

L'interesse di Antonello e Marilena Marieni si è poi concentrato in particolare sull'aiuto a una piccola scuola delle classi elementari ancora in formazione vicino a Watamu: "Abbiamo constatato, parlando con il maestro Daniel, che è una scuola che deve ancora completarsi, ha solo cinque classi costruite e ne mancherebbero altre tre, la loro cucina sembra quasi un pollaio: i progetti sulla carta ci sono, ma mancano i fondi per terminarle e noi abbiamo promesso di aiutarlo, dove potremo, a completare quello che manca. Il nostro primo aiuto sarà la costruzione della cucina in muratura: sarà il nostro contributo per ricordare Paolo, che amava questa terra d’Africa, e che dal cielo sosterrà questo sincero gesto significativo verso chi ha veramente bisogno".