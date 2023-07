"Il mio è il lavoro più bello del mondo con tutti i pro e i contro di una professione che porta a stare dall’altra parte del mondo per lunghi periodi. Studi ciò che ti appassiona e rispondi a domande che possono servire per tutti": Luca Stirnimann, 32 anni, scienziato marino e oceanografo di Erba, sta preparando le valigie per l’Arabia Saudita dove studierà le forme primordiali di vita del Mar Rosso, dopo aver terminato con successo un dottorato di ricerca in Sudafrica.

Da Erba all’Arabia per studiare il plancton nel Mar Rosso

L’attesa del nuovo incarico è l’occasione per raccontare la sua vita continuamente a contatto con i mari del mondo alla ricerca di connessioni scientifiche tra ciò che accade agli esseri viventi più piccoli e i grandi cambiamenti climatici della terra. Dopo un diploma da geometra Stirnimann ha cambiato completamente rotta e si è orientato verso le scienze ambientali. Prima ha conseguito una laurea triennale poi quella magistrale in scienze del mare all'università di Genova. Nel curriculum si legge che dopo un anno di Erasmus in biologia marina, a Plymouth in Inghilterra, dal febbraio del 2017 fino a qualche settimana fa, ha partecipato a un dottorato a Capetown per la ricerca sul plancton marino all'università della città. Un lungo periodo durante il quale ha alternato periodi in laboratorio a lunghi soggiorni a bordo di gigantesche navi sull’oceano dell’Antartide sulle quali viene fatta la raccolta dei campioni marini con altri centinaia di ricercatori

