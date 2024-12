Da Erba la letterina di due fratellini è volata fino a Varedo

E’ un imprenditore di Varedo l’uomo che ha ritrovato un palloncino lanciato da Erba domenica scorsa, 15 dicembre

Contattata la Polizia locale per far arrivare a destinazione i regali

Non vuole comparire e ha scelto l’anonimato l'imprenditore che ha ritrovato a Varedo la letterina di due fratellini erbesi. E per rendere ancora più bella la sorpresa e far arrivare loro un dono speciale ha contattato il comando di Polizia locale cittadino, affinché possa fare da tramite nella consegna.

I fortunati bambini sono Ludovico Maria di 6 anni e Celeste Maria Airoldi di 9 che frequentano rispettivamente la prima e la quarta alla primaria della San Vincenzo.

Ludovico ha mandato in cielo la latterina anche per la sorella Celeste

"Celeste aveva un impegno domenica scorsa e perciò al lancio dei palloncini di piazza Mercato ha partecipato soltanto Ludovico. Prima di uscire da casa gli ho detto che aveva un compito importante: quello di far arrivare in cielo la letterina anche per la sorella - racconta mamma Silvia Adiletta - E lui ha preso questo incarico molto seriamente e mi ha risposto “Non ti preoccupare, ci penso io”. Sarà felicissimo e orgoglioso di sapere che ha svolto talmente bene questo compito che la letterina è arrivata davvero a destinazione".

Lunedì la consegna dei doni in Comune

I regali preparati dall'imprenditore di Varedo saranno consegnati lunedì, 23 dicembre, in Municipio alla presenza del vicesindaco Simona Guerrieri, e dei genitori di Ludovico e Celeste: mamma Silvia e papà Davide. Per i due fratellini sarà davvero un bel momento emozionante.