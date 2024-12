Da Eupilio la letterina di Beatrice atterra sul campo dell’oratorio di Rho

Una bella sorpresa per la bambina, che ha 10 anni e vive a Erba

E' stata ritrovata sul rettangolo di gioco prima di un allenamento

Beatrice Tacconi, 10 anni, ha partecipato al lancio dei palloncini al Punt d'Inach, organizzato per domenica 8 dicembre dalla Pro loco eupiliese. Abita a Erba, ma frequenta la quinta alla primaria "Mazzotti" di Eupilio. Dopo due giorni e mezzo di viaggio, la sua letterina è atterrata a cinquanta chilometri di distanza, a Rho, sul campo da gioco della Virtus Calcio. E' stato in occasione degli allenamenti di martedì, 10 dicembre, che i ragazzi della squadra 2015-2016 hanno ritrovato la lettera legata a un grappolo di palloncini.

Una sorpresa per i giovani calciatori

"E’ stata davvero una sorpresa trovare i palloncini sul terreno di gioco - racconta il presidente della Victor Calcio, Fabio Paggiaro - La prima cosa che voglio dire alla piccola Beatrice è che li abbiamo gonfiati nuovamente e abbiamo fatto proseguire il viaggio verso la casa di Babbo Natale. La seconda è che anche noi, che grazie a questi palloncini abbiamo trovato una nuova amica, abbiamo deciso di farle un regalo".

Il grazie della famiglia della piccola erbese

"Sono davvero molto contento per Beatrice e voglio ringraziare chi ha trovato la letterina e ha fatto di tutto per mettersi in contatto con noi - commenta papà Massimiliano Tacconi - Tre o quattro anni fa era arrivato a casa un pacco per lei: conteneva uno skateboard. Era stato spedito da Verona, dove avevano ritrovato la letterina. In quell'occasione, però, non avevamo avuto contatti con chi le aveva fatto quel regalo".