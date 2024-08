Da Faenza una targa in ricordo del grande cuore di Ivano

Una targa in memoria di Ivano Corà: questo il riconoscimento all’assese della Pro Loco di Reda, frazione di Faenza dove la Pro Asso aveva portato il proprio aiuto in seguito alle alluvioni dello scorso anno.

Era il presidente della Pro Asso

"In Memoria di Ivanò Corà, presidente dell’Associazione Pro Asso – recita la targa – che ha dedicato la sua vita a migliorare quella degli altri".

Parole che meglio non potrebbero descrivere l’assese, mancato da poco più di due mesi in seguito a una malattia, che ha speso tanto del suo tempo e delle sue energie a favore degli altri, sia ad Asso che fuori paese.

"L’idea di andare a Faenza era nata una domenica mattina al bar – raccontano dalla Pro Asso – Stavamo facendo colazione quando Ivano ci aveva detto: “Queste persone non hanno più niente, non potremmo fare qualcosa?”. Da lì è nata l’idea di raccogliere aiuti in paese per portarli nelle zone alluvionate".

"È stata un’iniziativa alla quale tutti i cittadini hanno risposto con calore: siamo partiti il venerdì successivo con quattro furgoni e poi con altri quattro. Gli aiuti provenivano da persone comuni, da alcune ditte che ci hanno fornito pale e scope, dai comuni di Asso e Canzo che hanno fornito dei bancali d’acqua – proseguono dall’associazione – Inizialmente eravamo diretti a Faenza, poi ci siamo rivolti alla frazione di Reda, dove la Pro Loco si stava organizzando per fornire aiuti alla popolazione".

E concludono: "Da lì è nata una bella amicizia tra le nostre due associazioni. Ci hanno voluto ringraziare con questa targa, dedicata a Ivano, che abbiamo ritirato insieme alla moglie e al figlio: è stato un momento molto toccante".