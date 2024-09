Da Genova a Ventimiglia in sella alla bici Betty

Da Genova a Ventimiglia in bicicletta fermandosi in ognuno dei 33 paesi che compongono la Riviera di Ponente: è l’impresa realizzata da Giovanni Battista Faverio, (Tita per gli amici) di Casnate con Bernate.

"Sulla West Coast con la Betty", lo ha intitolato così il viaggio Faverio:

Tita ha quindi tirato fuori dal garage Betty, (da «Elisabetta la bicicletta», regalo di pensionamento, ndr), e il 2 settembre è partito in treno alla volta di Genova. Da qui è iniziata la sua avventura sulla West coast ligure:

E così ecco che Tita e Betty hanno percorso circa 170 km tra Genova e Ventimiglia in 3 tappe: Genova Pegli-Pietra Ligure (74 km), Pietra Ligure – Imperia (57 km) e Imperia-Ventimiglia (45 km):

Faverio non è nuovo a questi viaggi. Ha 67 anni, lavorava all’ispettorato delle Poste, ma da qualche anno è in pensione e da allora ha già fatto il giro di tutti i laghi a piedi:

Queste avventure sono tutte rigorosamente raccontate, tappa per tappa sulla sua pagina social. Anche quella di cui va più orgoglioso è raccontata: il giro d’Italia, percorso sulla costa in treno, mantenendo il mare a sinistra:

"Sono partito a fine aprile da Trieste e sono arrivato a Ventimiglia percorrendo tutta la costa della penisola in treno. Ho preso regionali, veloci, Frecciarossa, treni di tutte le tipologie. Mi interessava stare quanto più possibile sulla costa e mi sono fermato in 21 città prima di rientrare a Casnate. Mia moglie, Stefania, che non ha potuto accompagnarmi per motivi di lavoro, mi ha fatto un pupazzetto che ho chiamato Poldo. L’obbiettivo del viaggio era fotografare Poldo ad ogni tappa e da ogni città visitata spedire anche una cartolina a mia moglie: sono arrivate tutte! Ho percorso circa 3 mila chilometri di costa e tra una coincidenza e l’altra ho avuto modo di fermarmi in qualche città, giusto per una passeggiata fino al Duomo, oppure per visitare qualche monumento, come la tomba di Dante a Ravenna ad esempio. Poi sul treno scrivevo il resoconto del viaggio e lo pubblicavo".