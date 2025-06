Da lunedì sera il ripristino della viabilità ordinaria in centro

Ormai completato l’intervento di ricostruzione del muro di contenimento del parco di Villa Camilla a Olgiate Comasco, torna la viabilità ordinaria.

La novità

Lunedì 9 giugno dalle 7 alle 18 chiusura totale al traffico nella zona di via Lucini e via Volta. Poi, dalle 18, verrà ripristinata la normale viabilità, al posto del giro al contrario istituito lo scorso 17 febbraio in concomitanza con l’apertura del cantiere in via Lucini per la realizzazione del nuovo ingresso al parco comunale.

Nuovo ingresso al parco di Villa Camilla

Dopo il crollo del muro di cinta del parco, avvenuto nel mese di maggio del 2023, l’Amministrazione comunale ha scelto di ricostruirlo ma con l’apertura di un accesso al parco pubblico. Lavori ormai ultimati.

Lavori per più di tre mesi

L’intervento in via Lucini ha richiesto la modifica alla viabilità. Per la conclusione dei lavori è stato necessario attendere più del previsto, dilatando l’ultimazione di oltre un mese.