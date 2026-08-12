Da Maccio al Kenya: partiti i giovani che raggiungeranno il centro “Napenda Kuishi”

Mettersi in gioco per aiutare il prossimo, ecco la volontà dei ragazzi e delle ragazze dell’oratorio San Giovanni Bosco della frazione di Villa Guardia

Il desiderio di darsi da fare e di vivere un’esperienza forte

I ragazzi della parrocchia di Maccio sono partiti questa mattina alla volta del Kenya, Paese con cui c’è un legame da 28 anni poiché padre Stefano Giudici, missionario originario di Maccio ha studiato a Nairobi e fino a 4 anni fa lì viveva.

Proprio lui l’aggancio per realizzare questa “vacanza” missionaria, nata dal desiderio di darsi da fare e vivere un’esperienza forte. Sarà un viaggio di 15 giorni, a tappe, guidato dal parroco, don Gianluigi Zuffellato.

Raccolti anche 13 pc per la scuola dei comboniani a Nairobi

Una storia da scrivere: così ha definito questo viaggio don Gigi, che dalle colonne dell’informatore parrocchiale qualche settimana fa scriveva:

“Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, sia nella preghiera, sia nella stima e nell’incoraggiamento, sia materialmente aiutandoci nelle varie iniziative di raccolta per abbattere i costi di questa missione. Abbiamo raccolto anche 13 pc portatili, da consegnare ai ragazzi della scuola di formazione dei padri comboniani di Nairobi”.

Mettersi al servizio: dal centro di recupero alla baraccopoli

Il gruppo visiterà il “Napenda Kuishi”, il centro di recupero e rieducazione per ragazzi provenienti dalla strada: per tre giorni sarà a disposizione in cucina. Poi, per un paio di giorni in visita delle baraccopoli di Nairobi. Da lì i giovani con don Gigi si sposteranno nella zona desertica del Turkana, dove attraverseranno l’altopiano di Lodwar e il lago, risiedendo in una parrocchia rurale comboniana. Infine, il rientro nella Capitale e il ritorno il 24 agosto.