Quali sono i Comuni più esosi, in termini di tasse, nel Canturino, nell'Olgiatese e nell'Erbese?

Da Magreglio a Beregazzo, ecco i Comuni chiedono più (o meno) tasse ai residenti

I dati sono messi a disposizione da un’analisi dei bilanci effettuata da Openpolis, fondazione indipendente e senza scopo di lucro. Abbiamo guardato i Comuni del Canturino, Olgiatese ed Erbese, da quello che incassa più tasse pro capite a quello che ne incassa meno. I dati riportati sono riferiti ai rendiconti consuntivi del 2021, anno in cui i Comuni italiani incassavano in imposte e tasse mediamente 496,54 euro pro capite.

Il primo dato che balza all’occhio, dunque, è che la maggior parte dei nostri Comuni è ben al di sotto di questa soglia. Ma ci sono delle eccezioni. A partire da Magreglio, che occupa il primo posto in questa speciale classifica, incassando ben 1.115,9 euro pro capite. Seguono Bellagio, con quasi 980 euro per ogni abitante, e Sormano, che supera di poco gli 810 euro a testa. Anche ai piedi del podio ci sono due Comuni della Vallassina. E forse la spiegazione è più semplice di quanto si possa credere, visto che in questi paesi sono molte le persone che possiedono una seconda casa per la quale le tasse sono più alte.

Se invece andiamo in fondo alla tabella possiamo notare che sono ben nove i Comuni che chiedono meno di 300 euro pro capite di tasse e tra questi il meno esoso è Beregazzo con Figliaro, dove gli abitanti pagano di balzelli vari solo 232 euro a testa.

