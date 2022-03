Da Mariano parte il progetto Lombardia market, l'assessore Guidesi: "Fondamentale il presidio del piccolo commercio"

Sviluppo economico

Una tavola rotonda sullo sviluppo economico regionale.

Nel pomeriggio di oggi, il Comune di Mariano Comense ha ospitato una tavola rotonda sullo sviluppo economico regionale alla presenza dell'assessore al commercio di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Progetto Lombardia market l'assessore Guidesi: "Fondamentale il presidio del piccolo commercio"

L’assessore Guidesi, membro della Giunta di Regione Lombardia che si occupa di Sviluppo economico, Industria, Imprese artigiane, Commercio, Terziario e fiere ed Export, è stato ospite all’interno dell’istituto superiore Jean Monnet in via Santa Caterina. Durante l’incontro si è parlato del progetto Lombardia Market, e-commerce (nato inizialmente come Mariano Market) che mette a disposizione dei cittadini una piattaforma interamente dedicata per fare acquisti online dai negozi delle città e allo stesso modo fornisce, gratuitamente, alle attività un canale in più per farsi pubblicità e per vendere i propri prodotti.

Andrea Ballabio, vicesindaco e assessore al Commercio a Mariano, ha seguito in prima linea la nascita e lo sviluppo del progetto.

(Nella foto, da destra a sinistra: il sindaco Giovanni Alberti, l'assessore Guido Guidesi, il dottor Cristian Contardi, realizzatore del sito, il vicesindaco Andrea Ballabio e Fabrizio Turba, sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale)