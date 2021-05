Da martedì 1 giugno si torna nei bar e ristoranti anche al chiuso: le regole

Martedì 1 giugno 2021 è la data cerchiata in rosso sul calendario delle riaperture del Governo: da quel giorno, infatti, i ristoratori e i baristi potranno servire nuovamente i clienti anche nei tavoli disposti all’interno dei locali e non soltanto all’aperto.

In attesa della zona bianca

Da oggi, lunedì 31 maggio 2021, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia entreranno ufficialmente in zona bianca; la Lombardia, invece, dovrà attendere con ogni probabilità fino al 14 giugno prima di entrare nella più bassa fascia di rischio.

Regole per bar e ristoranti

Resta per i clienti l’obbligo di indossare la mascherina. Il Comitato tecnico scientifico nazionale, infatti, nelle proprie linee guida ha raccomandato che i dispositivi a protezione delle vie respiratorie vengano indossati in ogni occasione in cui non si è seduti al tavolo, tranne quando si mangia e si beve. Il personale dovrà indossarle sempre. I titolari dovranno calcolare, sulla base della capienza del locale, il numero massimo di potenziali clienti che possono essere accolti al chiuso contemporaneamente e mettere a disposizione delle persone i dispenser per la disinfezione delle mani.

Tavoli e banconi

I tavoli dovranno essere distanziati di almeno 1 metro, ma come riporta il Corriere della Sera non ci sarà più un limite per i posti a sedere a uno stesso tavolo; basterà mantenere il distanziamento (regola che le persone conviventi possono, logicamente, non rispettare). Inoltre, sempre dall’1 giugno si potrà nuovamente consumare al bancone dei bar, mantenendosi però distanti almeno 1 metro dagli altri clienti.

Il superamento del coprifuoco

Per i più fortunati, ossia per chi risiede nelle regioni che diventeranno bianche, già da lunedì il coprifuoco sarà derubricato a un triste ricordo. In zona gialla resta invece fisso dalle 23 alle 5 del mattino successivo fino al 6 giugno. Dal 7 giugno il coprifuoco sarà spostato alla mezzanotte (e sempre fino alle 5 del mattino seguente), mentre dal 21 giugno sarà definitivamente cancellato.

Le regole per i matrimoni

Per organizzare un banchetto di matrimonio in zona bianca non servirà più il green pass, anche se è comunque fortemente consigliato nel caso in cui si invitino molte persone. In zona gialla la certificazione resta invece obbligatoria. Il numero degli invitati ai tavoli è libero, purché si mantenga il distanziamento interpersonale.