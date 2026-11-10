Da oggi l’Ospedale non avrà più la Maternità

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Sul territorio erbese continuerà a essere garantita la presa in carico delle donne durante la gravidanza, attraverso le attività ambulatoriali ostetriche e il raccordo tra ospedale, consultori familiari e servizi territoriali

Sarà attivata una rete territoriale che accompagnerà le future mamme nel percorso

Da oggi, martedì 10 novembre, l’Ospedale di Erba non avrà più un Punto nascita. Al suo posto sarà attivata una rete territoriale che comprende il Consultorio La Casa – Onlus, con sede in via Leopardi 16 a Erba, e il Consultorio Familiare Pubblico, con sede in via Verdi 2 a Ponte Lambro. Le future mamme saranno accompagnate nel percorso verso il Punto nascita più appropriato, in relazione alle esigenze cliniche e personali.

I riferimenti ospedalieri saranno Como e Lecco

La rete dei Punti nascita di riferimento comprende l’Ospedale Valduce di Como, l’Ospedale Sant’Anna di Como e l’Ospedale Manzoni di Lecco, strutture situate rispettivamente a circa 13, 17 e 19 chilometri da Erba.

All’Ospedale erbese proseguiranno le attività ginecologiche chirurgiche e ambulatoriali e saranno ulteriormente sviluppati i percorsi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla presa in carico specialistica, con iniziative per lo screening Hpv e la prevenzione del tumore del collo dell’utero, la riabilitazione del pavimento pelvico, gli “Ambulatori Rosa” e l’ambulatorio specialistico dedicato all’endometriosi.

Il futuro: un riferimento per la salute delle donne sul territorio

Ecco quale sarà il futuro del nosocomio erbese secondo la nota diffusa da Ats Insubria: