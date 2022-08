I brianzoli conquistano il festival internazionale Leron di Dignano, in Croazia. Il gruppo folcloristico pontelambrese ha preso parte, il 19 e 20 agosto scorsi, alla ventesima edizione della manifestazione, organizzata dalla Comunità degli italiani di Dignano con il supporto dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste e in collaborazione con la Regione Istriana, il Consiglio per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia e il Comune di Dignano.

Da Ponte Lambro alla conquista del Festival internazionale Leron in Croazia

Il festival ha radunato numerosi gruppi provenienti da tutta Europa e i Brianzoli si sono aggiudicati il primo premio per gli strumenti popolari e l’esecuzione musicale. Una grande soddisfazione per il gruppo folcloristico presieduto da Giancarlo Castagna, di cui proprio quest’anno ricorre il 35esimo di fondazione: "Era la nostra prima volta a questa manifestazione: vi abbiamo preso parte con un gruppo di 29 persone in totale, di cui 14 a suonare e 15 ballerini, uomini e donne - spiega il presidente - Si è svolto proprio come un classico festival, con le sfilate e due sere in cui abbiamo presentato, rispettivamente, il venerdì un’esibizione di dieci minuti con un canto e un ballo, il sabato, invece, una di quindici minuti con un canto, due balli e una presentazione finale".

IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE

