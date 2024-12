Da Quej del Masigott sostanziosa donazione agli Amici di Monsignor Pirovano

Un gesto da parte del sodalizio che ogni anno organizza la tradizionale sagra della terza domenica di ottobre

Una somma destinata alla comunità brasiliana di Marituba

Quej del Masigott hanno deciso di effettuare una sostanziosa donazione favore dell'associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano e delle sue attività a Marituba.

Lui, padre Aristide, avrebbe parlato di "un segno della Provvidenza". I suoi Amici, più prosaicamente, lo considerano un graditissimo regalo di Natale. Un gesto che sottolinea la profonda devozione di Quej del Masigott per padre Aristide.

Un modo per salutare il cambio generazionale all'interno del sodalizio

Padre Aristide abitava in via Mazzini ed era molto legato alla chiesa di Sant’Eufemia, sotto la cui ala protettrice si svolge la sagra. Un legame forte con il Masigott, ma il gesto assume anche un significato particolare perché suggella l’uscita di scena di Mario Chessorti e Antonio Frigerio, rispettivamente presidente e segretario di Quej del Masigott che, dopo quarant’anni di impegno volontario, hanno recentemente annunciato le loro dimissioni per favorire un ricambio generazionale all'interno del Consiglio direttivo.

Un sostegno al progetto "Un letto per la vita"

"Anno dopo anno abbiamo sempre dato un contributo all’iniziativa 'Un letto per la vita' a favore dell’Ospedale di Marituba - ricorda Frigerio - A causa del blocco imposto alla sagra dal Covid, negli ultimi anni avevamo avuto qualche difficoltà a mantenere questo impegno. Dopo l’ultima, riuscitissima edizione, però, abbiamo voluto riprendere questa nostra consuetudine benefica".

Il ringraziamento degli Amici per la generosità

"Mario e Antonio mi hanno chiesto un appuntamento e si sono presentati un po’ imbarazzati... - racconta la presidente degli Amici Rosanna Pirovano - Ma quando hanno spiegato il motivo della loro visita, lo sguardo mi è corso sul ritratto di padre Aristide sulla parete: la sua immagine luminosa sorrideva più del solito...".

Gli Amici di padre Aristide ringraziano Mario Chessorti e Antonio Frigerio per la loro generosità e augurano al prossimo Consiglio direttivo di Quej del Masigott di proseguire il loro lavoro nel solco di una tradizione ormai consolidata, garanzia di future gratificazioni.