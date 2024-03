Da Regione in arrivo 180mila euro per la strumentazione della Polizia locale

Regione Lombardia ha finanziato 106 progetti, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per il 2024. I fondi sono stati destinati ai Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitana di Milano. Nella ripartizione di questi fondi la provincia di Como ha ricevuto 186mila euro.

Il commento di La Russa

"Un provvedimento importante - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Romano La Russa - per garantire più sicurezza in Lombardia. Oltre alle tradizionali dotazioni per le Polizie locali abbiamo anche finanziato i sistemi di videosorveglianza ai Comuni che lo hanno richiesto. Con questo finanziamento gli Enti potranno acquistare taser, bodycam e altri strumenti ormai fondamentali per le attività di Polizia locale, oltre a rinnovare il parco veicoli a disposizione dei Comandi. Per aumentare la sicurezza urbana e tutelare i cittadini servono dotazioni moderne e funzionali che consentano di rendere ancora più efficiente le attività degli agenti. Ringrazio ancora una volta gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno sono impegnati sul territorio".

La divisione per province

Bergamo 203.845,92 euro

Brescia 509.370,26 euro

Como 186.085,25 euro

Cremona 57.883,66 euro

Lecco 171328,42 euro

Lodi 96185,59 euro

Mantova 133.976,88 euro

Milano 577.799,03 euro

Monza Brianza 166.506,69 euro

Pavia 142.426,18 euro

Sondrio 113.807,65 euro

Varese 140.784,47 euro

La divisione per Comuni nella provincia di Como