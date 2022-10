La Giunta di Regione Lombardia ha approvato questa mattina, martedì 25 ottobre 2022, la delibera riguardante l’attribuzione alle Province delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l’anno 2020.

Da Regione in arrivo 5 milioni per il ristorno delle imposte a carico dei frontalieri

Come ogni anno in questo periodo, stanno per arrivare nelle casse dei Comuni comaschi di confine i soldi derivati dal ristorno delle imposte fiscali. Quest'anno la somma ammonta a più di 5 milioni e sono da dividere, in percentuale, tra 39 paesi.

“Le risorse assegnate alla Provincia di Como sono pari a 5.254.684,13 euro – spiega il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba - verranno ripartire dall’Ente Provinciale ai Comuni di Confine in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresentino almeno il 4% dell’intera popolazione residente nel comune".

L’entità delle somme da attribuire saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Ecco l'elenco dei Comuni