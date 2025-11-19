Da Regione Lombardia 300.000 euro per riqualificare il centro sportivo

Linea 1 bando Impianti Sportivi: Regione Lombardia premia il Comune di Anzano, che riceverà un finanziamento da 300.000 euro per la riqualificazione del centro sportivo di via Valera.

E’ il primo Comune della provincia di Como

Anzano è risultato il primo Comune in graduatoria della provincia di Como: della stessa provincia, sono stati premiati solo altri due Comuni, Villa Guardia e Olgiate. Lo stanziamento permetterà di coprire il 50% del progetto da 677.093,16 euro per la riqualificazione completa del centro sportivo: tra gli interventi che saranno eseguiti, la messa in sicurezza degli impianti per il rilascio della certificazione antincendio, l’adeguamento degli impianti alle nuove normative Coni, la riqualificazione energetica degli spazi e quella della palazzina degli spogliatoi, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e lo spostamento dell’area skyfitness.

“E’ stato un successo clamoroso: abbiamo studiato meticolosamente per mesi questo bando al fine di presentare la domanda nel rispetto di tutti i criteri – afferma il vicesindaco Lorenzo Salzano – Con questi interventi, che da scadenze del bando dovremo terminare per la fine del 2027, sarà finalmente possibile sistemare dopo anni il centro sportivo. Un risultato molto importante e un’altra promessa elettorale mantenuta!”