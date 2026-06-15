Da Roma finanziamenti per oltre 130mila euro per i prossimi due anni

Da Roma finanziamenti per il Comune di Asso: oltre 130mila euro per i prossimi due anni. Permetteranno di intervenire in località Ponte Oscuro e in viale Remo Sordo.

Copertura finanziaria

Nel corso dell’esame della legge di Bilancio in Parlamento, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, il senatore Alessio Butti, ha presentato una serie di emendamenti destinati al territorio comasco e ai piccoli Comuni della provincia, con finanziamenti per interventi mirati su riqualificazioni urbane, recupero di edifici pubblici, impianti sportivi, progetti culturali, turistici e infrastrutture locali. Il confronto e la collaborazione tra il Sottosegretario e il sindaco di Asso ha portato alla presentazione e al successivo ottenimento della copertura finanziaria, con parere favorevole della Corte dei Conti e inserimento definitivo nella manovra, di opere di riqualificazione e messa in sicurezza di alcune strutture.

Parla il senatore Alessio Butti

Così il senatore Butti:

“Per i piccoli Comuni, soprattutto quelli con risorse limitate o maggiori difficoltà nell’accesso ai grandi programmi di finanziamento nazionali ed europei, questi contributi possono rappresentare un’opportunità concreta per realizzare opere che difficilmente troverebbero altre fonti di sostegno – commenta – È un aspetto spesso poco visibile, ma decisivo. Molti enti di piccole dimensioni, come Asso, dispongono di strutture tecniche ridotte e personale chiamato a gestire numerose funzioni amministrative. Accedere ai grandi programmi di finanziamento richiede procedure complesse e competenze specifiche che, spesso, rappresentano un ostacolo. È in questo contesto che i contributi inseriti nei provvedimenti assumono un valore particolare: se il finanziamento è già destinato a un territorio o a un’opera specifica, il Comune può concentrarsi direttamente sulla realizzazione dell’intervento, riducendo tempi, complessità burocratiche e costi iniziali. Nei piccoli Comuni periferici o soggetti a spopolamento anche interventi di dimensioni contenute possono produrre effetti significativi sulla qualità della vita e sul mantenimento dei servizi essenziali. Sono particolarmente lieto di aver contribuito, attraverso la mia attività di governo, a sostenere il lavoro del sindaco di Asso, che ha dimostrato dinamismo e capacità progettuale. Il mio impegno resta quello di continuare a essere al fianco del territorio e accompagnarne la crescita”.

Il commento del sindaco

Queste le parole del sindaco Mirko Donadini Pina: