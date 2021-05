Cartoline storiche in regalo col Giornale di Cantù. Un regalo speciale per i nostri affezionati lettori.

Da sabato cartoline storiche in regalo col Giornale di Cantù

Il primo appuntamento, da non perdere, è fissato per sabato 15 maggio 2021. In allegato al Giornale di Cantù ci sarà in omaggio l’ingradimento di una cartolina storica da collezione. Da sempre l’obiettivo del nostro giornale è quello di essere vicino ai cittadini. L’iniziativa ha proprio lo scopo di far riemergere la vita e le foto d’epoca del nostro territorio in un’epoca in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, i rapporti sociali sono venuti meno.

La prima uscita

Non vi sveliamo l’immagine, ma vi diamo una descrizione della prima cartolina che troverete in edicola.

La preziosa cartolina è stata spedita a Traversetolo, in provincia di Parma, il giorno di Ferragosto del 1915. In quella che ancora oggi è considerata la piazza di riferimento di Cantù, ossia Piazza Garibaldi, era presente una fontana, intorno a cui una quarantina di persone, opportunamente vestite con gli abiti del tempo, si sono messe in posa per essere ritratte in una fotografia.

Le cartoline saranno 20

L’iniziativa del Giornale di Cantù accompagnerà i nostri lettori dal 15 maggio al 6 novembre 2021, con una piccola pausa nel periodo di agosto. In tutto le cartoline saranno 20, una per ogni Comune di cui settimanalmente scriviamo all’interno del nostro giornale. Un dono da non perdere e da collezionare dalla prima all’ultima uscita. Vi aspettiamo in edicola!