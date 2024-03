Da sei mesi a un anno per trovare un dipendente: «Il posto pubblico non attrae più»

"Il posto pubblico non attrae più: stipendi bassi e tante responsabilità". E’ una constatazione amara quella del sindaco Ivano Bernasconi, costretto a fare i salti mortali per rimpolpare un organico comunale ridotto all’osso.

L'amarezza del sindaco

Da sei mesi a un anno per trovare figure idonee, per imbastire un percorso di mobilità, per organizzare concorsi pubblici con un numero di partecipanti sempre più risicato. !Le motivazioni sono diverse e, tra queste, paghiamo lo scotto di avere a pochi chilometri la Svizzera che, a livello di stipendi, risulta sicuramente allettante - prosegue il primo cittadino - Faccio un esempio, il nostro ragioniere ha scelto di andare a lavorare Oltreconfine nel mese di ottobre. Abbiamo impostato un concorso interno ma, chiaramente, ci siamo trovati con una figura in meno. Il nuovo dipendente, che arriverà da Como tramite mobilità, entrerà in servizio per l’Ufficio Tecnico dal 15 aprile: lo cercavamo da settembre".

Obiettivo ridare un assetto stabile al Comune

Mesi di attesa in cui i dipendenti rimasti hanno fatto i salti mortali ma che, ovviamente, hanno inciso anche sulle pratiche. "Indubbiamente, se si è sotto organico gli iter burocratici rallentano. Noi abbiamo fatto l’unica cosa possibile: tentare di assumere". Oltre alla mobilità, infatti, è stato organizzato, tra gennaio e febbraio, un concorso per una figura da inserire nell’ufficio Tributi. "Bassa partecipazione, una decina di iscritti - prosegue Bernasconi - Martedì, invece, si è tenuta la prova scritta per il responsabile dell’area Segreteria. C’erano otto persone. Tra marzo e aprile andremo a scegliere un tecnico di livello C che manca ormai da un anno. E poi c’è la questione dell’operatore ecologico da risolvere". L’obiettivo è ridare un assetto stabile al Municipio nel giro di qualche mese. "Non è facile. Sempre meno persone partecipano ai concorsi. Alcuni vanno a vuoto: ormai la situazione è questa".