Da tutta Italia a Novedrate per "Studenti con le Stellette"

Più di cinquanta giovani provenienti da tutta Italia sono a Novedrate per partecipare alla nona edizione del corso di "Studenti con le Stellette" che punta al senso civico. E' arrivato anche il messaggio del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

Il corso

E' iniziata domenica 25 agosto 2024, la settimana del IX corso “Volontà” di "Studenti con le Stellette" con sede in eCampus a Novedrate. L’offerta formativa dei primi giorni si è declinata in attività stimolanti quali un corso teorico e pratico per Aspirante volontario di Protezione Civile A0-01 da AREU-AAT Como e Regione Lombardia, con focus su antincendio boschivo e recupero dei beni culturali; topografia, galateo, simulazione di processo penale e gestione dello stress.

La serata di martedì 27 ha rappresentato un interessante momento di confronto e apertura con l’atleta nazionale Matteo Sacchi, che ha suscitato grande partecipazione e curiosità nei confronti dell’esperienza di uno sportivo con disabilità. Con l’occasione, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha voluto

lasciare un messaggio di stima rivolto a tutta la scuola

«È questa una bella occasione per promuovere i valori dello stare insieme, del fare squadra, del sapersi aiutare ma anche del poter parlare di temi importanti quali l’inclusione e la disabilità, per scardinare prassi e preconcetti - volgendo uno sguardo alle sfide del futuro - Penso alla riforma sulla disabilità che stiamo attuando e al concetto stesso di disabilità che cambia. È necessario iniziare a vedere le potenzialità e non i limiti di ogni persona, utilizzare le parole giuste, e una comunicazione non discriminatoria, adottare una prospettiva nuova per passare dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona».

Nel procedere con le attività della settimana, gli allievi sono oggi impegnati nella visita al carcere di Opera e al Palazzo di Regione Lombardia, per poi concludere

la giornata con la pregevole lectio magistralis tenuta dall'astronauta Paolo Nespoli.