Da Uggiate Trevano a Capo Nord in bici per sostenere "Ultra Di", associazione sportiva dilettantistica di Lurate Caccivio che persegue l'inclusione e la socializzazione delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Pedalare per 4.500 chilometri attraverso l’Europa a scopo benefico, è l’impresa che, da giovedì 20 luglio 2023, vedrà protagonista Ivan Lucini, 21 anni.

"Fare del bene a qualcuno meno fortunato di noi mi fa sentire bene - spiega il giovane, studente al secondo anno di Scienze del Turismo all’Insubria di Como, guida cicloturistica ed editor di percorsi sportivi per la piattaforma "Komoot" - Ho scelto di sostenere una realtà sportiva proprio perché farò beneficenza praticando sport. In passato non avevo mai fatto niente di simile, poi ho saputo dell’impresa di Christian Ghielmetti: fino a Lisbona in bicicletta per sostenere Agorà 97. Perché non farlo anche io? Da quel momento ho deciso di seguire le sue orme e, soprattutto, farlo ora perché non so quanto tempo mi occuperà il lavoro negli anni a venire".

Capo Nord il traguardo da raggiungere, come da programma, intorno all’8 agosto prossimo.

