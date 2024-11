Da Valmadrera a Pusiano per gettare l'immondizia: beccato e multato

Un uomo è partito da Valmadrera e si è diretto fino a Pusiano per buttare il sacchetto dell'immondizia. Grazie alle immagini della videosorveglianza è stato beccato, la successiva analisi del sacco ha permesso di individuare il responsabile e multarlo.

Incastrato dalle telecamere

Ha dell’incredibile l’episodio avvenuto nei giorni scorsi in paese.

A riferire maggiori dettagli su quanto accaduto è il sindaco pusianese Fabio Galli: "Grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, un uomo è stato ripreso mentre buttava il sacchetto dei rifiuti in un cestino nella zona di Pusiano 2000. L’identità dell’uomo non si conosceva fino a quando all’interno del sacchetto è stato trovato un foglio contenente i propri dati. Proprio da questo abbiamo capito che il cittadino è di Valmadrera. Non so perché sia venuto fino a Pusiano a buttare il sacchetto. Spero che non sia venuto apposta, magari ci passava per lavoro o altri motivi".

L’uomo è stato quindi multato di 50 euro, in quanto ha lasciato il sacco in un cestino non idoneo per il contenuto, che dovrebbe invece essere collocato altrove.

"Questo non è il primo episodio che si svolge sul territorio pusianese. La multa deve anche essere d’esempio per ricordare che i controlli vengono fatti nella zona e quindi è importante rispettare le regole per non incorrere in possibili sanzioni", conclude il sindaco Galli.